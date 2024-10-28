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        Haberler Dünyadan Celine Dion ve Adele birlikte ağladı - magazin haberleri

        Celine Dion ve Adele birlikte ağladı

        Stiff Person Sendromu nedeniyle sahnelerden uzak kalan Celine Dion, Adele'in Las Vegas konserine gitti. Dion'u seyirciler arasında gören Adele, Kanadalı şarkıcının yanına giderek ona sarıldı ve iki şarkıcı, sahnede hüngür hüngür ağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:43
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        Hüngür hüngür ağladılar
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        Dünyaca ünlü şarkıcılar Celine Dion ile Adele, sahnede sahnede birlikte gözyaşı döktü. Celine Dion, Adele'in Las Vegas'taki Colosseum Theater'da verdiği konseri seyretmeye gitti.

        Seyirciler arasında Celine Dion'un olduğunu fark eden Adele, sahneden inerek Kanadalı şarkıcının yanına gitti ve ona sarıldı.

        O anlarda hem Celin Dion, hem de 'When We Were Young' şarkısını söylerken Dion'un yanına giderek ona sarılan Adele ağladı.

        Adele, Celine Dion'a bir şeyler söyledikten sonra Dion, İngiliz şarkıcının yüzünün ellerinin arasına aldı ve ardından elini tutup öptü. Adele, Dion'un yanından ağlayarak uzaklaşıp sahneye giderken, seyirci koltuğuna yeniden oturan Dion gözyaşlarını sildi.

        2022 yılında kas sertliği ve ağrılı kas spazmları gibi nörolojik sağlık sorunlarını içeren Stiff Person (katı kişi) Sendromu'na yakalandığı için sahnelerden uzak kalan Celine Dion, ilk kez Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için sahne almıştı. Dion, büyük ses getiren açılış performansı sonrası bir daha hiç sahneye çıkmadı.

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