Celine Dion ve Adele birlikte ağladı

Dünyaca ünlü şarkıcılar Celine Dion ile Adele, sahnede sahnede birlikte gözyaşı döktü. Celine Dion, Adele'in Las Vegas'taki Colosseum Theater'da verdiği konseri seyretmeye gitti.

Seyirciler arasında Celine Dion'un olduğunu fark eden Adele, sahneden inerek Kanadalı şarkıcının yanına gitti ve ona sarıldı.

O anlarda hem Celin Dion, hem de 'When We Were Young' şarkısını söylerken Dion'un yanına giderek ona sarılan Adele ağladı.

Adele, Celine Dion'a bir şeyler söyledikten sonra Dion, İngiliz şarkıcının yüzünün ellerinin arasına aldı ve ardından elini tutup öptü. Adele, Dion'un yanından ağlayarak uzaklaşıp sahneye giderken, seyirci koltuğuna yeniden oturan Dion gözyaşlarını sildi.