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Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla güldürdü. 21 Haziran Babalar Günü'nü bugün zannederek babası ve oğluyla kutlama yaptığı dile getiren Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Az evvel babamı aradım, 5 dakika Babalar Günü'nü kutladık. Sonra oğlum beni aradı, 10 dakika onunla kutlaştık. Sonra Babalar Günü'nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu...

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 14, 2020

Bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın esprili paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

47 yaşındaki Cem Yılmaz, 2 sene önce Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Kıymetli babam Arif Bey ile...