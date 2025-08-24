Habertürk
        Cem Yılmaz, 'GORA 4 GORA'nın senaryosunu paylaştı

        Cem Yılmaz, 'GORA 4 GORA'nın senaryosunu paylaştı

        G.O.R.A, 20 yıl aradan sonra geri dönüyor. Cem Yılmaz, tamamlanmış senaryoyu eliyle kapattığı anı paylaştığı fotoğrafla hayranlarını heyecanlandırdı

        Giriş: 24.08.2025 - 22:38 Güncelleme: 24.08.2025 - 22:38
        'GORA 4 GORA'nın senaryosunu paylaştı
        Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla G.O.R.A hayranlarını heyecanlandırdı.

        Geçtiğimiz mayıs ayında, G.O.R.A’nın 20 yıl aradan sonra geri döneceğini duyuran Yılmaz, takipçilerine; "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem” ifadelerini kullanmış ve ünlü komedyen, devam filminin adının 'GORA 4 GORA' olacağını açıklamıştı.

        Son paylaşımında ise Cem Yılmaz, tamamlanmış senaryo kitapçığını elinde tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çekti.

