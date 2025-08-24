Cem Yılmaz, 'GORA 4 GORA'nın senaryosunu paylaştı
G.O.R.A, 20 yıl aradan sonra geri dönüyor. Cem Yılmaz, tamamlanmış senaryoyu eliyle kapattığı anı paylaştığı fotoğrafla hayranlarını heyecanlandırdı
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla G.O.R.A hayranlarını heyecanlandırdı.
Geçtiğimiz mayıs ayında, G.O.R.A’nın 20 yıl aradan sonra geri döneceğini duyuran Yılmaz, takipçilerine; "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem” ifadelerini kullanmış ve ünlü komedyen, devam filminin adının 'GORA 4 GORA' olacağını açıklamıştı.
Son paylaşımında ise Cem Yılmaz, tamamlanmış senaryo kitapçığını elinde tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çekti.