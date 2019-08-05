Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) denetimi kapsamına girdi.

RTÜK bundan sonra internet üzerinden radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayıncılık yapan tüm mecralardaki içerikleri denetleyebilecek.

Cem Yılmaz bu gelişme üzerine bir paylaşımda bulundu.

Cem Yılmaz, kişisel Instagram hesabından, sigara ve alkol tükettiği sırada çekilen bir videosunu yayınladı.

Yılmaz, Bülent Ersoy'un seslendirdiği 'Düşkünüm Sana' şarkısı eşliğinde yayınladığı videoyu, "Bu akşam Netflix'te 22.00 de Düşkünüm Sana" mesajıyla yayınladı.

Yılmaz'ın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Bir kısım Cem Yılmaz'a destek verirken, bazı takipçileri de ünlü komedyenin geçmişteki bazı tartışmalarda tavrını koymadığı gerekçesiyle samimi olmadığını söyledi.

Kimi takipçiler de içki sigara kullanımını özendirdiği için Yılmaz'a tepki gösterdi.

İşte bazı tepkiler:

- Cem Yılmaz Netflix’e denetim gelmesini bu video ile protesto etmiş.

Ne mutlu senin gibi çıkarlarını düşünmeden toplumun sorunlarına duyarlı davranan ve haksızlıklar karşısında her daim dim dik durabilen bir sanatçıya sahip Türk halkına (@88Ksem)

- Tüm mesele dürüstçe herkese göstererek içmesi... Afiyet olsun güzel insan... (@Damla18811938)

- Sevilen, takip edilen bir komedyen. Bunca hukuksuzluğa, kıyıma, din tüccarlığına, çevre katliamına sahnede tek bir cümleyle değinmişliği yoktur. Üstüne bir tişört bile giymeden rakı ve sigara ile direnmiş. Buna da şükür mü demeli? (@PYAntika)

- Cem Yılmaz Rtük'ü protesto etmek icin, çıplaklık, alkol ve sigara öğelerinin üçünü birden içeren videosunu sosyal medyada yayınlamış. Bu ülkede sosyal medya kullanımı 10 yaşa kadar düştü. Hanginiz bu görüntüyü 10 yaşındaki kızına gösterir. Muhalif olmak başka, saçmalamak başka. (@Harun_URAN)