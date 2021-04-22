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Cemil Ertem'den kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem kripto paralarla ilgili çalışmaların yakında tamamlanacağını belirterek "Türkiye, küresel tarafı da takip ederek kendi ekonomi sistemine de uygun, onunla barışık piyasa düzenlemesi yapacaktır" dedi

Cemil Ertem'den kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye’nin kripto paralarla ilgili çalışmasını kısa sürede tamamlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, Bloomberg’in sorusu üzerine, “Bu konuda başta merkez bankamız olmak üzere ilgili kurumlarımız çalışıyorlar. Bu konudaki düzenlemeler reform programımızda da var. Burada esasında saadet zincirleri oluşuyor. Bu konuda hem vatandaşlarımızın tasarruflarını doğru değerlendirmesi açısından hem de haksız kazanç elde eden yapıların oluşmaması açısından çok hızlı düzenlemeler yapılması gerektiği kanaatindeyim ve bu da en kısa zamanda yapılacak.” dedi.

Ertem, bu konudaki regülasyonların küresel bağlamdan ayrı olmayacağını vurgularken, “Geçen gün yapılan düzenleme çok sayıda merkez bankası tarafından da yapılan, yapılmakta olan düzenlemeydi. Türkiye, küresel tarafı da takip ederek kendi ekonomi sistemine de uygun, onunla barışık piyasa düzenlemesi yapacaktır” diye ekledi.

Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta yayımlanan yönetmelikle, 30 Nisan itibarıyla kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ya da dolaylı şekilde kullanılmasını yasaklamıştı. Ayrıca ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer ya da ihraç hizmeti gibi süreçlerde aracılık edemeyecekleri hükme bağlanmıştı.

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