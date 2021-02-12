"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNCE"

Sevgilisi ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Cemre Kemer, nikah sonrası şunları söylemişti:

Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı, çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip, kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz. Ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…