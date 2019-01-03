Roma'da gösterdiği üst düzey performans ile Türklerin yanı sıra İtalyanların da büyük sevgisi ve takdirini kazanan Cengiz Ünder, mütevazı tavırları ile dikkat çekti.

Yakın bir arkadaşı ile birlikte AVM'de alışveriş yapan başarılı futbolcu, alışveriş sonrasında bir restoranda yemek yedi. Futbolseverlerin yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Ünder, yanına gelen tüm sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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