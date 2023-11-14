Matt Le Blanc, Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti Dünyanın en ünlü dizilerinden biri olan Friends'de Chandler Bing karakteriyle hem hafızalara hem de kalplere kazınan Matthew Perry, 28 Ekim'de evinde jakuzisinde boğularak yaşamını yitirmiş, hayranlarını yasa boğmuştu. Günler süren sessizliğin ardından ilk mesaj Joey Tribbiani karakterini oynayan Matt Le Blanc'den geldi

Perry’nin ölüm sebebinin belirlenmesi için toksoloji raporu bekleniyor. Ani kaybın ardından Friends ekibi kısa bir açıklamada bulunmuş ve "Matthew'un kaybı hepimizi derinden sarstı. Biz sadece rol arkadaşı değil, bundan fazlasıydık. Biz bir aileydik. Söylenecek çok şey var ama şu an yas tutmak ve bu akıl almaz kaybı sindirmek için biraz ara vereceğiz. Zamanla, mümkün olduğunda daha fazla açıklama yapacağız. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesi, arkadaşları ve dünyanın dört bir yanında onu seven herkesle birlikte." demişti.

Friends ekibi ( soldan sağa ): David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston ve Matt LeBlanc. İLK MESAJ MATT LE BLANC’DEN GELDİ Dizide olduğu gibi gerçek hayatta da sıkı bir dost olan Matt Le Blanc, Instagram hesabından, Matthew Perry ile birlikte olduğu Friends’in en ikonik sahnelerinin yer aldığı fotoğrafları paylaşarak şu mesajı yazdı: View this post on Instagram A post shared by Matt LeBlanc (@mleblanc) “İçim kan ağlayarak sana elveda diyorum. Açıkçası birlikte geçirdiğimiz zamanlar hayatımın en güzel zamanlarıydı. Seninle o sahneleri paylaşmak ve arkadaşım demek bir onurdu. Seni düşündüğümde hep gülümseyeceğim ve seni unutmayacağım. Asla. Kanatlarını aç ve uç kardeşim, sonunda özgürsün. Çok seviyorum. Ve sanırım bana hala 20 dolar borcun var.”

Matthew Perry ile Matt LeBlanc dizide çok yakın iki dostu oynuyordu FRİENDS EKİBİ 2021’DE YENİDEN BİR ARAYA GELMİŞTİ İki yıl önce Friends: The Reunion'ı izlediğimde Matthew Pery'nin genç yaşına rağmen bu kadar yaşlı görünmesi beni endişelendirmişti. Yıllardır mücadele ettiği alkol ve madde bağımlılığı onu erken yaşlandırmıştı. Friends ekibi, Matthew hayatını kaybettikten sonra uzun bir açıklama yapmak yerine şimdi yas tutma zamanı demişti.

FRİENDS’İ NEDEN SEVDİK? Dünyada ender yaşanan bir olaydı Friends. Sadece bir dizi değildi. Bitmesinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala izlenen, yaşayan bir şeydi. REKLAM Neredeyse üç kuşağı birleştiren, onu hala canlı tutan şey neydi? Sevgi ve güven. Friends'i izlediğinizde ve yeniden yeniden izlediğinizde kendinizi güvende, sevgi dolu, neşeli hissediyordunuz.

Friends dizisi 1994 ile 2004 yılları arasında 10 sezon çekildi Dizinin bu kadar başarılı olmasının birden fazla sebebi var. Tek tek oyuncularından tutun, yazarlar, yönetmenler, yapım ekibi... En önemli faktörlerden biri ekibin daha en başından arkadaş olması ve birbirini tıpkı dizide olduğu gibi desteklemesiydi. Bu dizinin işi bizi güldürmekti, görevi buydu, işler biraz duygusallaşınca, ciddileşince espri patlıyordu.

Belki de bizi rahatlatan buydu çünkü gerçek hayatta işler ciddileşince bizi rahatlatacak, sorunlarımıza çare olacak bir espri bulmak her zaman mümkün olmuyor.

Dizi ekibi, Friends bitse de görüşmeye devam etti Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi Chandler yani Matthew Perry de rahatsız bir ortamda bir espri yapan biriydi. Ünlü replikte olduğu gibi: "Merhaba ben Chandler rahatsız olduğum durumlarda espri yaparım." CHANDLER KARAKTERİ ASLINDA MATTHEW PERRY’NİN KENDİSİYDİ Perry, dizinin pilot bölümünü okuduğunda Chandler'ın kendisi olduğunu anlamıştı. İkisi de espri makinesiydi, ikisinin de ebeveynleri ile sorunları vardı, ikisinin de kadınlarla arası iyi değildi, ikisinin de sevilmeye deli gibi ihtiyacı vardı.

Perry, Friends dizisine seçilmeden önce hayatında ilk kez tanrıya dua etttiğini ve "Lütfen tanrım beni ünlü et, ondan sonra bana istediğin her şeyi yapabilirsin." dediğini anlatmıştı. Çok ünlü ve çok zengin olmuştu ancak hayatı boyunca bağımlılıkla mücadele etmişti. Matthew Perry, babası gibi oyuncu olmak istiyordu, yalnızlığını gidermek, görülmek, sevilmek için ünlü olmak istiyordu. Yıllar geçtikten sonra, Friends'i çekmeye başladıktan 6 ay sonra zengin ve ünlü olmanın her sorunu çözmediğini anlamıştı. Amerikan Rüyası gerçek olmuş, mucize bir dizide yer almış, dev bir servet kazanmıştı fakat içindeki boşluk dolmamıştı.

İLK KEZ 14 YAŞINDAYKEN İÇKİ İÇTİ Ailesi, Perry henüz 1 yaşındayken boşanmış, ardından kendilerine başka aileler kurmuşlardı. Matthew, kendini hiçbir yere ait hissedememişti, kendinde bir sorun olduğunu düşünüyordu. İlk kez 14 yaşındayken en yakın arkadaşlarıyla içki içti. Bir şişe içkiyi bitirdiğinde kendini daha önce hissetmediği kadar iyi hissetmiş ve normal insanların kendilerini hep öyle hissettiklerini sanmıştı. Kendini normal hissedebilmek için içmeye devam etmişti, bu durum hayatını kabusa çevirmeye yetmişti. REKLAM Perry, yıllarca alkol ve madde bağımlığı ile mücadele etti. Friends, Lovers and Big Terrible Things kitabını Friends: The Reunion bölümünün ardından yazdı. Bağımlılık ile mücadele ederken 30 yıl terapi, 15 kez rehabilitasyon almış, 65 kez detoksa girmiş, 14 ameliyat kez ameliyat olmuş bir kez komaya girmişti. Bir röportajında “Ayık kalabilmek için 9 milyon dolar harcadım” demişti.

Matthew Perry'nin hayatını anlattığı kitap: Friends, Lovers and Big Terrible Thing. BAĞIMLILIK İLE MÜCADELEYE HAYATINI ADADI Hayatının son yıllarını bağımlılık ile mücadeleye adamıştı. Kitabını bağımlı olanlara, yardıma ihtiyacı olanlara ulaşabilmek için yazmıştı. Ve onlara "Sakın sır saklamayın, yardım isteyin." diye sesleniyordu. Bağımlılık ile mücadele için bir dernek de kurmuştu. Hayatını yitirmeden önce bir röportajında öldükten sonra sadece Friends ile anılmak istemediğini, bağımlılık ile mücadele konusunda insanlara ettiği yardımlarla anılmak istediğini söylemişti.

Sevenleri, Perry'nin anısına çiçekler, mektuplar bıraktı Bir röportajında "Nasıl hatırlanmak istersiniz?" sorusu sorulduğunda ve Perry "İyi yaşamış, iyi sevmiş, arayışta olan biri ve en önemli şeyin insanlara yardım etmek olduğunu düşünen biri olarak anılmak isterim." diye yanıtlamıştı.