BDDK,

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İki hafta önce bir yönetmelik taslağı yayımlayarak cep telefonu ve tablet satın alımının tüketici kredisi kullanılarak yapılmasında vadeyi 12 ay ile sınırlanacağını açıklayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulubu kez süreyi 6 aya indirdi. Böylece yıllık 36 milyar lirayı bulan cep telefonu satışlarına fren yaptırmayı amaçlayancari açığın kontrol altına alınmasında üstüne düşen görevi yapmaya çalışıyor. Yüzde 80'il olan cep telefonlarındaki bu fren ilel ürünler yerine yerli cep telefonlarının kullanılmasıisteniyor.

Süre kısıldığı için iPhone gibi pahalı cep telefonlarının satışı azalacak. Ortalama maaşların 2 bin 500 lira olduğu Türkiye'de 6 taksit sınırlaması sonucu fiyatı 7 bin 500 lira olan iPhone X'in aylık taksidi 1.233 liraya çıkacak. Yani neredeyse asgari ücret seviyesine ulaşacak. Oysa şimdiye kadar aylık taksit tutarı 308 liraya kadar iniyordu. Bu önlem ile satışların bıçak gibi kesilmesi, en az yarıya inmesi bekleniyor. BDDK yönetmeliği ile tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonunun yanı sıra tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayla sınırlandı. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.



ALTINA TAKSİT ARTIK YOK



BDDK yönetmelik düzenlemesi ile altın alımlarında kredi kartına 4 taksit yapılan düzenleme kaldırıldı. Altında artık taksit olmayacak. Borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı olarak devam etti. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit olmayacak. Kurumsal kredi kartları ile mal ve hizmet alım ları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ay olacak.

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