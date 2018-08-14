Cep telefonuna taksit 6 aya indi
Haberler > Ekonomi > > Cep telefonuna taksit 6 aya indi

Pahalı telefonun aylık taksidi asgari ücret kadar oldu

BDDK 2 Ağustos'ta yayımladığı taslak ile cep telefonu alımlarında tüketici kredisi kullandırılarak 24 aya çıkan vadelerde yapılan satışı 12 ay ile sınırlandıracağını açıklamıştı. Yeni yönetmelik ile 12 aylık süre 6 aya kadar indirildi. Böylece iPhone gibi pahalı cep telefonlarının taksidi asgari ücret seviyesine çıkacak,satışı azalacak. Habertürk'ten Rahim AK'ın haberi

14.08.2018 - 19:46 | Güncelleme:


İki hafta önce bir yönetmelik taslağı yayımlayarak cep telefonu ve tablet satın alımının tüketici kredisi kullanılarak yapılmasında vadeyi 12 ay ile sınırlanacağını açıklayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) bu kez süreyi 6 aya indirdi. Böylece yıllık 36 milyar lirayı bulan cep telefonu satışlarına fren yaptırmayı amaçlayan BDDK, cari açığın kontrol altına alınmasında üstüne düşen görevi yapmaya çalışıyor. Yüzde 80'i ithal olan cep telefonlarındaki bu fren ile ithal ürünler yerine yerli cep telefonlarının kullanılması da isteniyor.

Süre kısıldığı için iPhone gibi pahalı cep telefonlarının satışı azalacak. Ortalama maaşların 2 bin 500 lira olduğu Türkiye'de 6 taksit sınırlaması sonucu fiyatı 7 bin 500 lira olan iPhone X'in aylık taksidi 1.233 liraya çıkacak. Yani neredeyse asgari ücret seviyesine ulaşacak.  Oysa şimdiye kadar aylık taksit tutarı 308 liraya kadar iniyordu. Bu önlem ile satışların bıçak gibi kesilmesi, en az yarıya inmesi bekleniyor. BDDK yönetmeliği ile tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonunun yanı sıra tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayla sınırlandı. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.

ALTINA TAKSİT ARTIK YOK

BDDK yönetmelik düzenlemesi ile altın alımlarında kredi kartına 4 taksit yapılan düzenleme kaldırıldı. Altında artık taksit olmayacak. Borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı olarak devam etti. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit olmayacak. Kurumsal kredi kartları ile mal ve hizmet alım  ları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ay olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.