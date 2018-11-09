Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı 3 kata yakın artıyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Türk vatandaşların yurt dışından yanlarında getirdikleri cep telefonları için ödenecek harç ücretinde değişiklik yapıldı. Maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden belirlendi. 2017 yılında 149.20 TL olan vergi, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmişti.

KAYITTAN ÖNCE ÖDENİYOR

Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenecek. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatılacak. Ödenmeyen harç, yüzde 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren gecikme zammıyla tahsil edilecek. Söz konusu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamayacak.

2017'DE YOLCU BERABERİNDE 800 BİN TELEFON GELDİ

2017 yılında 800 bin adet civarında olan yolcu yanında gelen cihaz sayısının, bu yıl özellikle son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yüksek fiyat artışlarından dolayı 1 milyon seviyesini aşacağı tahmin ediliyor.

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