Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harç tutarı bu sabah itibariyle 170.7 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararın ardından artık yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarını Türkiye’de kayıp altına alıp, kullanmak isteyenler üç kat daha fazla IMEI kayıt harcı ödeyecek.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan, alınan bu kararın yurtdışından telefon almak isteyenleri ne kadar etkileyeceğini analiz etti.

Dolar kurunda yaz aylarında başlayan yükselişin etkisiyle en çok zamlanan ürünlerin başında akıllı telefonlar gelmişti. Apple ve Samsung gibi markalar kur kaynaklı maliyet artışını, Türkiye’deki ürün fiyatlarına yaptıkları zamlarla yansıtmıştı.

Bu durum da tüketicileri yurtdışından telefon arayışına yöneltti. Ancak IMEI kayıt harcına yapılan son zam, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların toplam maliyetini 330 TL artırdı.

Bu sabah yürürlüğe giren değişiklik ile IMEI kayıt harcının yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardaki payı da yüzde 12’yi bulmuş oldu. Bu oran daha önce yüzde 4 seviyesindeydi.

YURTDIŞINDAN HALA YÜZDE 29 DAHA UCUZA GELİYOR

Türkiye’de 5799 TL’ye satılan iPhone 8’i ABD’den alıp, kayıt harcını ödeyerek kullanmak isteyen tüketiciler, bugüne kadar 3821 TL’yi gözden çıkarması gerekirken, bu tutar 500 TL’lik harç tutarıyla birlikte 4150 TL’ye çıktı.

iPhone modellerini ABD’den getirmek önceden Türkiye’de satın almaktan yüzde 34 daha ucuza geliyordu. Yeni IMEI harcının ardından bu oran geriledi ancak hala yurtdışından getirmek, Türkiye’den almaya göre yüzde 29 daha ucuza mal oluyor.

YURTDIŞINDAN IPHONE 8 GETİRMEK KAÇA MAL OLUYOR?

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı Türkiye’den almak ile ABD’den getirmek arasındaki maliyet karşılaştırması şöyle:

HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE 8 GETİRMENİN MALİYETİ

iPhone 8

(64 GB) iPhone 8

(256 GB) iPhone 8 Plus

(64 GB) iPhone 8 Plus

(256 GB) Türkiye Fiyatı (TL) 5799 7099 6699 7799 ABD Fiyatı ($) 599 749 699 849 ABD Vergi ($) 42 52 49 59 Toplam ($) 641 801 748 908 Toplam (TL, karşılığı) 3525 4408 4114 4996 IMEI Kayıt Harcı (TL) 170.7 170.7 170.7 170.7 Bandrol (20 Euro) 125 125 125 125 Toplam Maliyet (TL) 3821 4704 4409 5292 Fark (TL) 1978 2395 2290 2507

HARÇ ZAMMI SONRASI IPHONE 8 GETİRMENİN MALİYETİ

iPhone 8

(64 GB) iPhone 8

(256 GB) iPhone 8 Plus

(64 GB) iPhone 8 Plus

(256 GB) Türkiye Fiyatı (TL) 5799 7099 6699 7799 ABD Fiyatı ($) 599 749 699 849 ABD Vergi ($) 42 52 49 59 Toplam ($) 641 801 748 908 Toplam (TL, karşılığı) 3525 4408 4114 4996 IMEI Kayıt Harcı (TL) 500 500 500 500 Bandrol Ücreti (20 Euro) 125 125 125 125 Toplam Maliyet (TL) 4150 5033 4739 5621 Fark (TL) 1649 2066 1960 2178

YURTDIŞINDAN IPHONE XS GETİRMEK KAÇA MAL OLUYOR?

Türkiye’de henüz satışa sunulmayan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’yi, ABD’den getirip, Türkiye’de kayıt ettirerek kullanmanın toplam maliyet tablosu ise şu şekilde:

HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE XS GETİRMENİN MALİYETİ

iPhone Xs

(64 GB) iPhone Xs

(256 GB) iPhone Xs

(512 GB) ABD Fiyatı ($) 999 1149 1349 ABD Vergi ($) 70 80 94 Toplam ($) 1069 1229 1443 Toplam (TL) 5879 6762 7939 IMEI Kayıt Harcı (TL) 170.7 170.7 170.7 Bandrol Ücreti (20 Euro) 125 125 125 Toplam Maliyet (TL) 6175 7058 8235

HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE XS MAX GETİRMENİN MALİYETİ

iPhone Xs Max

(64 GB) iPhone Xs Max

(256 GB) iPhone Xs Max

(512 GB) ABD Fiyatı ($) 1099 1249 1449 ABD Vergi ($) 77 87 101 Toplam ($) 1176 1336 1550 Toplam (TL) 6468 7350 8527 IMEI Kayıt Harcı (TL) 170.7 170.7 170.7 Bandrol Ücreti (20 Euro) 125 125 125 Toplam Maliyet (TL) 6763 7646 8823

HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE XR GETİRMENİN MALİYETİ

iPhone XR

(64 GB) iPhone XR

(128 GB) iPhone XR

(256 GB) ABD Fiyatı ($) 749 799 899 ABD Vergi ($) 52 56 63 Toplam ($) 801 855 962 Toplam (TL) 4408 4702 5291 IMEI Kayıt Harcı (TL) 170.7 170.7 170.7 Bandrol Ücreti (20 Euro) 125 125 125 Toplam Maliyet (TL) 4704 4998 5586

HARÇ ZAMMI SONRASI IPHONE XS GETİRMENİN MALİYETİ

iPhone Xs

(64 GB) iPhone Xs

(256 GB) iPhone Xs

(512 GB) ABD Fiyatı ($) 999 1149 1349 ABD Vergi ($) 70 80 94 Toplam ($) 1069 1229 1443 Toplam (TL) 5879 6762 7939 IMEI Kayıt Harcı (TL) 500 500 500 Bandrol Ücreti (20 Euro) 125 125 125 Toplam Maliyet (TL) 6504 7387 8564

HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE XS MAX GETİRMENİN MALİYETİ

iPhone Xs Max

(64 GB) iPhone Xs Max

(256 GB) iPhone Xs Max

(512 GB) ABD Fiyatı ($) 1099 1249 1449 ABD Vergi ($) 77 87 101 Toplam ($) 1176 1336 1550 Toplam (TL) 6468 7350 8527 IMEI Kayıt Harcı (TL) 500 500 500 Bandrol Ücreti (20 Euro) 125 125 125 Toplam Maliyet (TL) 7093 7975 9152

HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE XR GETİRMENİN MALİYETİ

iPhone XR

(64 GB) iPhone XR

(128 GB) iPhone XR

(256 GB) ABD Fiyatı ($) 749 799 899 ABD Vergi ($) 52 56 63 Toplam ($) 801 855 962 Toplam (TL) 4408 4702 5291 IMEI Kayıt Harcı (TL) 500 500 500 Bandrol Ücreti (20 Euro) 125 125 125 Toplam Maliyet (TL) 5033 5327 5916

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