DHA

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde, Arduç´un cinayeti 'canavarca hisle' işlediği kanaatinin oluştuğu kaydedilen gerekçeli kararda, sanık için 'Katilin uslanmaz kişiliği olduğu' yönünde tespit yer aldı.

DHA'nın haberine göre, Özgür Arduç'un sabıkalı bir geçmişe sahip olduğu, daha önce işlediği suçlar nedeniyle hükümlü olarak konulduğu cezaevinde de disiplin cezasını gerektirir çok sayıda eylemi bulunduğu anlatıldı. Gerekçeli kararda ayrıca, tüm bu nedenlerle verilen cezada indirim uygulanmadığı belirtildi.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Öte yandan Ceren´in ailesi, katil Arduç´un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç´un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi´nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusunda bulundu.