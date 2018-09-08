Cerezo Osaka - Shonan Bellmare düellosu

Cerezo Osaka ve Shonan Bellmare, 09 Eylül 2018 Pazar günü Japonya Lig Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Cerezo Osaka son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shonan Bellmare, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 485 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerezo Osaka kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Shonan Bellmare sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Cerezo Osaka son hafta oynanan Urawa maçında 1-2 kazandı.
Shonan Bellmare, V-Varen Nagasaki karşılaşmaında 1-3 kazandı.
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