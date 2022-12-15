"Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı!
ABONE OL

"Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı!

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu, İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Son dakika haberler:
DHA

İstanbul'da olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu.

BAŞKA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 6 yaşında gelin! Baba Yusuf Ziya gözaltında
GÜNDEM 6 yaşında gelin! Baba Yusuf Ziya gözaltında
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
GÜNDEM Hazinedar adliyeye sevk edildi
TOKİ Çorum kura canlı yayın izle | Çorum TOKİ kura sonuçları 15 Aralık 2022: TOKİ Çorum kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Çorum kura sonuçları açıklanıyor!
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözatlı
GÜNDEM Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözatlı
Son dakika haberi Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 131 gözaltı
GÜNDEM Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 131 gözaltı
AÇIKLANDI! MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı | Milli Savunma Bakanlığı 2022 MSB kura sonuçları ve isim listesi
GÜNDEM Açıklandı! MSB işçi alımı kura sonuçları...
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu davasında karar çıktı! Ekrem İmamoğlu davası sonucu için kim ne dedi, neler yaşandı?
GÜNDEM Ekrem İmamoğlu kararı: Neler yaşandı, kim ne dedi?
Son dakika haberler... İç çamaşırlı halde kente bırakılmıştı! Patrona ormanda dayağın cezası belli oldu!
GÜNDEM İç çamaşırlı halde kente bırakılmıştı! Patrona ...
Ordu TOKİ kura canlı yayın izle | TOKİ Ordu kura sonucu ve isim listesi sorgulama: Ordu TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi ilçelerde?
GÜNDEM TOKİ Ordu kura sonucu sorgulama
Son dakika haberler: Kaza değilmiş! Çekiçli vahşet! - Artvin haberleri
GÜNDEM Kaza değilmiş! Çekiçli vahşet!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.