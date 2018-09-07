Cerro - Defensor Sporting maçı heyecanı

Cerro ve Defensor Sporting, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Cerro 7 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Defensor Sporting 12 puanda ve 3. sırada. Cerro son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Defensor Sporting son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 444. İddaa'da Cerro kazanır 2.70, berabere biter 3.20, Defensor Sporting kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Cerro son haftadaki CA River Plate müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Defensor Sporting ise Boston River karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Cerro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cerro, kendi sahasında 6 gol attı, 9 gol yedi.

Defensor Sporting, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Defensor Sporting 7 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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