Cerro - Nacional Montevideo maçı istatistikleri

Uruguay Premier Lig Clausura maçında Cerro ile Nacional Montevideo, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 1 puanlı Cerro 14. sırada bulunuyor, Nacional Montevideo 9 puana sahip ve 1. sırada. Cerro son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Nacional Montevideo, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 453 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerro kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nacional Montevideo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Cerro önceki hafta Nacional Montevideo mücadelesinde 0-2 yenildi.

Nacional Montevideo ise Cerro karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cerro, 0 gol attı ve 5 gol yedi.

Nacional Montevideo, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nacional Montevideo 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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