Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri),Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze),Gomis (Dk. 67 Muhammed Gönülaçar),Gimbert
Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 79 Alican Özfesli),Barbosa (Dk. 66 Hamza Gür),Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 84 Quali),Mirkan Aydın
Sarı kartlar: Dk. 22 Timur Temeltaş, Dk. 89 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor),Dk. 24 Rayane, Dk. 31 Furkan Şeker, Dk. 45+2 Mirkan Aydın (Hatayspor)
YORUMLAR