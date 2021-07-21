Belediye Başkanı: 50 yaşındayım böyle kalabalık görmedim 0:00 / 0:00

AA

Güneşi, mavi bayraklı ve ince kumlu plajları, rüzgar sörfü ve eğlence merkezleriyle tatilcilerin gözde turizm destinasyonlarından olan Çeşme, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü.

İlçedeki yerli ve yabancı misafirler plajlarda kalabalık görüntüler oluşturdu. Ünlü Ilıca Plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sıcak havada denize girerek serinleyenlerin yanı sıra bazı misafirlerin gölgelik alanlar ve mesire yerlerinde piknik yapmayı tercih ettikleri gözlendi. İlçenin alışveriş yapılan noktalarının da hareketli olduğu dikkati çekti.

İlçeye olan ilgi trafikte de kendini belli etti. İlçe girişi ve Çeşme - Ilıca yolunda trafiğin yavaş ilerlediği görüldü.

"3 GÜNDE 500 BİNDEN FAZLA ARAÇ GİRİŞİ OLDU"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine, ilçenin tarihinin en kalabalık günlerini geçirdiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde Çeşme - İzmir otoyolunun Çeşme ve Alaçatı gişelerinden 375 bin araç girişi olduğunu bildiren Oran, eski yol üzerinden gelen araçlarla birlikte toplam araç sayısının 500 binin üzerinde olduğunu ve nüfusun günlük giriş çıkışlarla 1 milyonu aştığını kaydetti.

Otel, pansiyon gibi konaklanabilecek her yerin dolu olduğunu ifade eden Oran, esnaf ve yatırımcının da bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

Aşırı artan nüfus nedeniyle su ve elektrik tüketiminin de arttığını aktaran Oran, vatandaşlara tatil sürecinde araç yıkamamaları, çimlerini en az düzeyde sulamaları çağrısında bulunduklarını ve bunun karşılık gördüğünü belirtti.

NÜFUS 46 BİNDEN 1 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Turistlerden Kovid-19 salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket etmelerini, doğaya, çevreye, Çeşme'de yaşayanların yaşam haklarına saygı duyarak ilçenin güzelliklerden faydalanmalarını istediklerini dile getiren Oran şöyle konuştu:

"Çeşme sadece bayramda değil, 12 ay güzel. Bayramdan sonra da bekliyoruz. Çeşmemizin nüfusu 46 bin 350. Şu anda 1 milyonun üzerinde. Günlük giriş çıkışlar oluyor. Ben 50 yaşındayım, Çeşme'yi hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim."