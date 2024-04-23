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        Haberler Spor Diğer Çeşme’de yarı maraton heyecanı - Diğer Haberleri

        Çeşme’de yarı maraton heyecanı

        Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi günü Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde koşulacak. Bu önemli organizasyona katılmak için son kayıt tarihi ise 1 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 21:18 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:18
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        Çeşme'de yarı maraton heyecanı
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        Ege'nin güzel atmosferinde koşmak isteyenler Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda bir araya gelecek. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'da 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak yarışa dahil olmak isteyenler 1 Mayıs Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırabilecek. Organizasyonun sloganı da ‘Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş’ olacak.

        Argeus Travel & Events tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi katkılatıyla gerçekleşecek yarış, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

        Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’da, 21K ve 10K parkurlarıyla koşu tutkunlarına önemli bir deneyim sunacak olan yarış, 1000’er kişilik katılımcı ile sınırlı tutulacak.

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        Maratonunun 21K koşusu, Çeşme şehir merkezinden saat 08.00’de start alacak. Organizasyon, Ilıca ve Alaçatı’nın tüm güzelliklerini gözler önüne sererken, başladığı noktada sona erecek. 188 metrelik tırmanışı da içinde barındıran yarış, parkur çeşitliliği anlamında koşucuların deneyimlerini de zenginleştirecek.

        Organizasyonda 21K’lık yarı maratonun yanı sıra 10K’lık ayrı bir parkur da yer alacak. 10 km'lik parkurda yarı maraton heyecanını yaşamak isteyenler için yarış, Alaçatı Şehir Merkezi'nden saat 09.00’da başlayıp, Çeşme Şehir Merkezi’nde son bulacak. 91 metrelik bir tırmanışa sahip olan 10K parkurunda ise hem yeni katılımcılar hem de tecrübeli isimler finişi liderlikle tamamlamak için mücadele verecek.

        KATEGORİLER

        21K parkuru

        Erkek/Kadın Genel Klasman

        Erkek/Kadın 35-

        Erkek/Kadın 35 - 39

        Erkek/Kadın 40 - 44

        Erkek/Kadın 45 - 49

        Erkek/Kadın 50 - 54

        Erkek/Kadın 55 - 59

        Erkek/Kadın 60 - 64

        Erkek/Kadın 65 - 69

        Erkek/Kadın 70 - 74

        Erkek/Kadın 75+

        Kurumsal Takımlar Klasmanı

        10K parkuru

        Erkek/Kadın Genel Klasman

        Erkek/Kadın 16-18

        Erkek/Kadın 35-

        Erkek/Kadın 35 - 39

        Erkek/Kadın 40 - 44

        Erkek/Kadın 45 - 49

        Erkek/Kadın 50 - 54

        Erkek/Kadın 55 - 59

        Erkek/Kadın 60 - 64

        Erkek/Kadın 65 - 69

        Erkek/Kadın 70 - 74

        Erkek/Kadın 75+

        Kurumsal Takımlar Klasmanı

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