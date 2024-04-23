Çeşme’de yarı maraton heyecanı

Ege'nin güzel atmosferinde koşmak isteyenler Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda bir araya gelecek. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'da 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak yarışa dahil olmak isteyenler 1 Mayıs Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırabilecek. Organizasyonun sloganı da ‘Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş’ olacak.

Argeus Travel & Events tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi katkılatıyla gerçekleşecek yarış, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’da, 21K ve 10K parkurlarıyla koşu tutkunlarına önemli bir deneyim sunacak olan yarış, 1000’er kişilik katılımcı ile sınırlı tutulacak.

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Maratonunun 21K koşusu, Çeşme şehir merkezinden saat 08.00’de start alacak. Organizasyon, Ilıca ve Alaçatı’nın tüm güzelliklerini gözler önüne sererken, başladığı noktada sona erecek. 188 metrelik tırmanışı da içinde barındıran yarış, parkur çeşitliliği anlamında koşucuların deneyimlerini de zenginleştirecek.

Organizasyonda 21K’lık yarı maratonun yanı sıra 10K’lık ayrı bir parkur da yer alacak. 10 km'lik parkurda yarı maraton heyecanını yaşamak isteyenler için yarış, Alaçatı Şehir Merkezi'nden saat 09.00’da başlayıp, Çeşme Şehir Merkezi’nde son bulacak. 91 metrelik bir tırmanışa sahip olan 10K parkurunda ise hem yeni katılımcılar hem de tecrübeli isimler finişi liderlikle tamamlamak için mücadele verecek.