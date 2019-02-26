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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uzun yıllardır iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan ve tüm Türkiye’de aralarında ünlü isimlerin de olduğu vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenledi.
18 İLDE, 76 ADRESE BASKIN YAPILDI
İHA'da yer alan habere göre Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, Bolu, Adana, İzmir, Amasya, Tekirdağ, Antalya, Çorum, Adıyaman, Kırıkkale, Düzce, Ağrı ve Siirt'te 76 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya getirilerek gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
71 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada ise 71 adet cep telefonu, 63 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet flaş bellek,1 adet tablet 25 bin Türk Lirası, banka kartları ve sim kart blokları ele geçirildi.
ÇETE LİDERİ TÜNELDE YAKALANDI
Çete liderinin Hasan G. ile oğlu Halil G. olduğu ve Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli kırsal mahallesinde yaşadıkları belirtildi. Polisin operasyonuyla kaçmak için daha önceden evinin altında kazıdığı tünelde yakalanan Hasan G.’nin 25 ayrı suç kaydının bulunduğu dile getirildi. Dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla lüks bir hayat süren Hasan G.’nin biri resmi olmak üzere 4 eşinin olduğu öğrenildi.
ÇETENİN BAYAN ÜYELERİ DE VAR
Çete üyeleri arasında hamile bir bayan, özel üniversitede okuyan bir kız öğrenci ile özel bir hastanede görev yapan hemşirenin de olduğu öğrenildi. Çetenin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini savcı, polis gibi devletin önemli noktalarında görev yapan kişiler olarak tanıttıkları ve para aldıkları belirlendi.
POLİS MİLYON LİRALIK ZARARI ÖNLEDİ
Çetenin bu güne kadar tam olarak kaç kişiyi dolandırdığı ve ne kadar para elde ettiği ise araştırılırken son operasyon sayesinde 4 milyon 754 bin 720 lira zararların önlendiği belirlendi.
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