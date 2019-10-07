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Çetiner Çetin: Açıklama ABD'nin politika değişikliğinin göstergesi

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için hazırlandığı operasyona ABD'den gelen açıklamayı değerlendiren Habertürk yazarı Çetiner Çetin, "Açıklama ABD'nin Suriye politikasında farklı bir pozisyon ortaya koyduğunun göstergesi. Ancak Pentagon daha önce de Suriye konusunda Beyaz Saray'la farklı düşüncede olduğunu birçok kez gösterdi" diye konuştu.

Çetiner Çetin

Habertürk yazarı Çetiner Çetin, Beyaz Saray'ın operasyon açıklamasına ilişkin olarak Habertürk TV'ye yaptığı değerlendirmede, "Açıklama ABD'nin Suriye politikasında değişimin işareti" diye konuştu.

Çetin yaptığı açıklamada, "ABD bundan önce yapılan sınırların oluşturulması sürecinin akabinde işlenecek askeri, diplomatik süreçlerin tamamında doğrudan bir aktör konumundaydı. Bugünkü açıklamayla ABD, herhangi bir şekilde bu sürecin bir aktörü, tarafı ya da koordinatörü olmak istemediğini çok net ifade etti. Bu ABD'nin Suriye politikasının farklı bir yere evrildiğini, hatta Trump'ın bu noktada artık farklı bir pozisyon ortaya koymaya çalıştığını net bir şekilde ifade eden bir durum. Fakat, buna daha önce de birçok kereler şahit olduk, Beyaz Saray'dan bu tür açıklamalar gelmesine rağmen Pentagon bu konuda Trump gibi düşünmediğini, sahadaki hareketliliğiyle birçok kez ortaya koydu" diye konuştu.

Bu durumu, önümüzdeki birkaç gün içerisinde operasyonun başlayışıyla beraber daha net göreceklerini ifade eden Çetin, "Ankara için önemli olan nokta elbette ki Beyaz Saray'ın açıklaması. Ankara uluslararası alanda pozisyonunu, söylemini bu açıklama üzerinden yola çıkarak devam ettirebilir. ABD bu açıklamayla operasyona karşı çıkmayacağını net bir şekilde dile getirmiş oldu" dedi.

"KOALİSYONDAN DESTEK YOK"
Ankara'ya şu ana kadar koalisyon güçlerinden operasyona ilişkin bir destek gelmediğinin altını çizen Çetin, Türkiye'nin daha önce DEAŞ'la mücadelesinde bile koalisyondan gerekli desteği alamadığını hatırlatarak, "Bu da gösteriyor ki ABD bu süreçte de çok fazla destek sağlamayacak" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMATİK AVANTAJ"
ABD'nin sahadan çekilmesiyle beraber Ankara'nın önünde iki yol olacağını kaydeden Çetin, "Birincisi SDG Türkiye sınırından uzaklaştırılarak Ebu Kemal Hattı'na doğru kaydırılacak, dolayısıyla SDG güçleri bundan böyle o bölgede çatışmalara dahil olacak. Bu bizim için bir avantaj. Diplomatik görüşmelerde elimizi güçlendirecek bir durum bu. Ancak sınırda Türkiye'nin karşısında artık PKK ve onun uzantısı YPG kalacağını da unutmayalım." dedi.
ABD'nin bölgeye gönderdiği silahlara da değinen Çetin, "Çok ciddi bir silah desteği yapıldığı yönünde istihbarat var Ankara'nın elinde. Ancak bu durumun Ankara'yı korkutmuyor" diye konuştu.

ABD Türkiye'nin kararlılığı karşısında böyle bir cevap verdiği hatırlatan Çetin, "Ankara'nın 'Bıçak kemiğe dayandı, biz sizsiz de bölgede operasyon yapacağız söylemi üzerine ABD stratejik ortağıyla karşı karşıya gelmemek için bu operasyonun önünü açmış durumda" dedi.

Çetin, bundan sonraki süreçte Ankara'nın bölgede DEAŞ'la karşı karşıya kalacağını da vurguladı. Çetin "Bu bölgede 80 bin nüfus var. Bize çok ciddi bir maliyet oluşturacak, ciddi bir süreç. Bu sürecin içerisinde Avrupa Birliği, ABD ve Arap ülkelerinin desteğini almak gibi bir durum da oluşabilir. Bundan sonraki süreçte, parametre El Hor Kampı dediğimiz sınırın 35 kilometre içerisindeki nokta, Türkiye'nin temel hedefi bu bölgeye inmek. Bunun önü açılmış oldu" ifadelerini kullandı.

 

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