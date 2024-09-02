Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıyor. Arsalarla ilgilenen vatandaşların yüzde 25 peşinat vermesi gerekirken; açık artırmaya çevrim içi olarak da katılmak mümkün. İşte, 53 ilde 747 arsa satışı ödeme planı ve açık artırma tarihleri...