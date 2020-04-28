Çevrim içi sanatçı filmleri sergisi

İstanbul Modern, karantina döneminde alınan tedbirler kapsamında her yıl müzede gerçekleştirilen programı bu yıl çevrim içi bir sergi olarak sunuyor. Program ve içeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci'nin oluşturduğu Artists Film International 2020 çevrim içi sergisinde 8 film gösteriliyor. Bu kapsamda sergide yer alan sanatçılar; Ergin Çavuşoğlu (İstanbul Modern, Türkiye),Yu Guo (KWM artcentre, Pekin, Çin),Ailbhe Ní Bhriain (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda),Francesco Pedraglio (GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya),Raqs Media Collective (Project 88, Mumbai, Hindistan),Lerato Shadi (Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti),Rhea Storr (Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık) ve Lisa Tan (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç).

Program 2020'de hem bireylerin düşüncelerini ifade etmeleri için bir araç hem de dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl ifade ettiğimizi belirleyen önemli bir unsur olan "lisan" üzerine odaklanıyor. Ait olduğu toplumu oluşturan bireyler arasında bir iletişim aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürel birikimi de temsil eden lisan teması ve bu başlığa ilişkin farklı açılımlar Artists Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programında yer alıyor. Programdaki sanatçı filmleri İstanbul Modern'in internet sitesi üzerinden 29 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında görülebilir