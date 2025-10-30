Ceyda Ateş, Cumhuriyet Bayramı'nı Washington Büyükelçiliği'nde kutladı
Ceyda Ateş, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona katılarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona katılarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Sağlık Sistemleri'nin yöneticiliğine atadığı kalp ve damar cerrahı Dr. Mehmet Öz de resepsiyona katılan isimler arasındaydı.
Ceyda Ateş, o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.