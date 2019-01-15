Ekranların sevilen çifti Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak ilk kez birlikte Hanım&Efendi oyunuyla sahnede beraber rol alacak.

Ünlü çift oyunları için düet yaptıkları o anları sosyal medyadan paylaştı. Şakrak'ın Instagram hesabından paylaştığı video çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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