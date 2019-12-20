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'Cezaevinde isyan' ihbarı tatbikat çıktı

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı yapıldı. Kısa sürede cezaevine giden çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olayın tatbikat olduğunu öğrendi.

Cezaevi tatbikat
DHA

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.

 

EKİPLER DE GELİNCE ÖĞRENDİ

DHA'nın haberine göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planı' kapsamında bugün Karaman M Tipi Kapalı cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi görevlilerinin isyan çıkaran mahkumların koğuşlarda yangın çıkardığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve iş makinesi sevk edildi. Kısa süre içerisinde cezaevine ulaşan ekipler olayın tatbikat olduğunu öğrendi. Cezaevine sevk edilen ekipler, tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.

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