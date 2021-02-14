Cezası 80 bin liraya çıktı 0:00 / 0:00

İHA

Bu sene karın geç düştüğü Bursa'da kardelenler eksi 10 dereceye rağmen yüzlerini gösterdi. Çevre Kanunu ile korunan kardelen çiçeğine zarar vermenin cezası 73 bin liradan bu yıl 80 bin liraya çıkarıldı.

Gemlik ilçesine bağlı Narlı Mahallesi kırsalındaki Delmece Yaylası'nda ilkbaharın müjdesi sayılan kardelenler çiçek açtı. Bu sene geç gelen kara rağmen açan kardelenlerin kar içerisindeki en güzel anlarını Bursalı fotoğraf sanatçıları görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bursalı ünlü doğa fotoğrafçıları Orhan Turhan, Selçuk Vural ve Adem Deymen eksi 12 derece soğuğa rağmen kardelen çiçeklerini fotoğraflamayı başardı.

'KIŞ GEÇ GELMESİNE RAĞMEN AÇMAYA BAŞLADI'

Kardelenlerin fotoğrafını çekmenin kendileri için son derece keyifli bir gelenek haline geldiğini belirten Orhan Turhan "Kardelen çiçeği zemheri soğuklarının gitmesi ve toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar. Bu sene kış geç geldi ama buna rağmen çiçekler açmaya başladı. Eksi 12 dereye varan bir soğuk var çok zor şartlarda çalışıyoruz. Ancak üşüdüğümüze değiyor" dedi.

CEZASI 7 BİN TL ARTIRILDI

Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden, endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezası geçen yıl 73 bin 747 lirayken bu yıl 80 bin 465 liraya yükseldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde bu cezayı kesiyor. Kardelenleri koparan ve ticari amaçla zarar verip soğanlarından kökleyenlere ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor.

ŞIRNAK'TA DA GÖRÜNDÜ

Öte yandan, Şırnak’ta da sıcak havalar nedeni ile kış ortasında kardelen ve papatyalar çiçek açtı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aniden bastıran sıcak havanın etkisiyle kardelenler ve papatyalar çiçek açtı. Alçak kesimli bölgelerde kar eriyince tarla ve bahçelerdeki düzlük alanlarda kardelen ve papatyalar çiçek açtı. Lokman Gökçe isimli bir vatandaş bu yıl kardelenlerin erken çiçek açtığını söyledi. Gökçe, "Buranın kışı çok sert aslında, çiçeklerin bu kadar erken açmasını hiç beklemiyorduk. İlk defa görüyorum bu vakitlerde çiçek açtığını, baharın müjdecisi oldu" dedi.