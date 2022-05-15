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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret

Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tebbun başkanlığında yarın yapılacak.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'ye resmi ziyaret
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AA

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-17 Mayıs tarihlerindeki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Tebbun'un başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak.

İlgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara dayanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

İki dost ve kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünde gerçekleşecek ziyaret vesilesiyle ayrıca, mevcut iş birliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşma, protokol ve mutabakat metinleri de imzalanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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