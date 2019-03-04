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Aktivistler, sosyal medya hesaplarından, ülkenin birçok kentinde Butaflika'nın adaylığına karşı binlerce muhalifin düzenlediği gösterileri yayınladı.
Görüntülere göre, gösteriler başkent Cezayir, Kalme, Mile, Cicel, Burc Buureyric, Hanşele, Ummulbevaki, Tizi, Bumirdas ve Vahran gibi birçok kentte devam ediyor.
Butaflika'nın adaylığına karşı çıkan muhalif kanat, gösterilerin devam etmesi konusunda çağrılarını sürdürüyor. AA'nın haberine göre; aktivistler, gösterilerin barışçıl olmaktan çıkmaması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika 10 Şubat'ta 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.
Yönetime 1999'da gelen ve dört dönemdir görev yapan Buteflika'nın, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.
BUTEFLİKA'NIN ADAYLIK BELGELERİ TESLİM EDİLDİ
Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Buteflika adına Anayasa Mahkemesine adaylık belgesini teslim etti.
Zalan, belgelerin tesliminin ardından Anayasa Mahkemesinde düzenlediği basın toplantısında, Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine girebilmesi için vatandaşlardan 5 milyon 850 bin, milletvekili ve belediye meclis üyelerinden 19 bin 700 imza topladığını ifade etti.
Cezayir Bağımsız Yüksek Seçim Denetleme Kurulu Başkanı Abdulvahhab Derbal, seçim kanununa göre cumhurbaşkanı adaylarının başvuru belgelerini bizzat teslim etmesi gerektiğini, başkasının teslim edemeyeceğini belirtmişti.
Anayasa Mahkemesi ise adayın yerine bir başkasının başvuru yapabileceğini duyurmuştu.
Cezayir'de seçim yasasına göre cumhurbaşkanı adaylarının vatandaşlardan 60 bin ya da milletvekili ve belediye meclis üyelerinden 600 imza toplaması gerekiyor.
Buteflika'nın adaylığı için, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4 milyondan fazla imza toplanmıştı.
Cezayir İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, ülkede yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
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