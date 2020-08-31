Black Panther (Kara Panter) filminin yıldızı olarak dünya çapında üne sahip olan ABD'li aktör Chadwick Boseman kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiş, açıklama 41 yaşındaki oyuncunun resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı.

Twitter, Chadwick Boseman’ın resmi hesabından paylaşılan ve ünlü oyuncunun vefat haberini veren tweet’in beğeni rekoru kırdığını duyurdu.

Twitter’ın sayfasından yapılan paylaşımda, Boseman'ın resmi hesabından atılan tweet’e yer verilerek, “Tüm zamanların en çok beğeni alan tweet’i. Bir krala da böyle bir takdir yakışır” denildi. Tweet, şu ana dek 6,5 milyon beğeni, 3 milyon da retweet aldı.

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu" ifadelerine yer verilmişti.

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran Black Panther (Kara Panter) filminde aldığı Kral T’Challa rolüyle hafızalara kazınan Boseman'a ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulmuştu.

Dört yıldır tedavi gören Boseman'ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığı ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği öğrenilmişti.