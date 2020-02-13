HABERTURK.COM

Prof. Dr. Şansın Tüzün, bir ay içinde çıkardığı 2 teklisi ile dijital platformlardaki yerini aldı. Tüzün, 'Sıkı Sıkı Bağla' isimli şarkısında anonim Balkan ezgilerinden ilham aldığını belirtti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden biri olan ve ChanCe adıyla sahne hayatını sürdüren Şansız Tüzün, yeni eserleri için Asmalımescit’te bir de lansman konseri verdi.

Daha önce dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregoviç’le de sahne alan ünlü yorumcu, yeni parçalarından Arife Tarif’in bestesini kendinin yaptığını söylerken 'Sıkı Sıkı Bağla' adlı şarkısında ise anonim balkan ezgilerinden ilham aldığını dile getirdi.