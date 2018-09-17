Chapecoense - Internacional sahaya çıkıyor

Chapecoense ve Internacional, 18 Eylül 2018 Salı günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Chapecoense 25 puanla 18. sırada, Internacional 49 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Chapecoense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Internacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 996 kodlu maçı oynayanlar; Chapecoense galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Internacional galibiyet oranı 0.00.

Chapecoense son hafta oynanan Palmeiras maçında 1-0 yenildi.

Internacional ise Fluminense karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Chapecoense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Chapecoense, kendi sahasında 16 gol attı, 10 gol yedi.

Internacional ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Internacional, 13 gol atarken 10 gol yedi.

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