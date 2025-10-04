Chelsea- Liverpool maçı için nefesler tutuldu. Ligde oynadığı 6 maçta, 5 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan Liverpool, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti olan Chelsea'ye konuk olacak. Chelsea, ev sahibi avantajını kullanıp, çıkışa geçmek istiyor. Liverpool ise Chelsea karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşma için bekleyiş sürerken, Chelsea- Liverpool maçının saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki, "Chelsea- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Chelsea- Liverpool maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...