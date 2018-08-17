Cheltenham Town - Carlisle United maçı ne zaman?

İngiltere 2.Lig maçında Cheltenham Town ile Carlisle United, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Cheltenham Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Carlisle United, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 310 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cheltenham Town kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Carlisle United sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Cheltenham Town önceki hafta Crewe Alexandra mücadelesinde 2-1 yenildi.

Carlisle United ise Newport County karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Cheltenham Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Cheltenham Town, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Carlisle United, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Carlisle United 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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