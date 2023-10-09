Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü! Dzeko, Tadic ve Szymanski'den 16 maçta 36 gole katkı

Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden ve zirvede yer alan Fenerbahçe'de yeni transferler adeta şov yapıyor...

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Bu sezon oynadığı 16 maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski üçlüsü, hem futbolları hem de skora verdikleri katkıyla takımı sırtlıyor.