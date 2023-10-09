Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü! Dzeko, Tadic ve Szymanski'den 16 maçta 36 gole katkı
Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de 3 isim performanslarıyla öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gol ve asist sayısında muhteşem bir istatistiğe imza attı.
Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden ve zirvede yer alan Fenerbahçe'de yeni transferler adeta şov yapıyor...
Bu sezon oynadığı 16 maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski üçlüsü, hem futbolları hem de skora verdikleri katkıyla takımı sırtlıyor.
Sergilediği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen kaptan Dzeko, ligde ve Avrupa'da 8 gol, 7 asiste imza atarak 15 gole doğrudan katkıda bulundu.
Bir başka yeni transfer Szymanski ise 8 gol atıp, 4 de asist yaparak göz doldurdu.
Takımın ikinci kaptanı Dusan Tadic de 16 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü böylece, toplam 22 gol, 14 asistle 36 gole direkt katkı yaptı.
Eski oyuncular arasında en verimli isim ise İrfan Can Kahveci oldu. İlk haftalarda eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu daha sonra form tutarak 15 maçta 7 gol, 5 asist üretti.
Öte yandan bu sezon Fenerbahçe'de kaleciler hariç şans bulan 24 futbolcudan 18'i gol veya asist sevinci yaşadı.
Sarı lacivertlilerde sadece Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Miha Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres skora katkı yapamadı.
F.BAHÇE AVRUPA'DA EN İYİLER ARASINDA
Bu arada Fenerbahçe bu sezon rakip ceza sahasında ortalama 38,4 kez topla buluşarak önemli bir istatistiğe imza attı.
Sarı-lacivertliler bu kategoride Avrupa'nın beş büyük liginde Bayern Münih ve Tottenham’dan sonra 3’üncü sırada yer aldı.