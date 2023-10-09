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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü! Dzeko, Tadic ve Szymanski'den 16 maçta 36 gole katkı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü! Dzeko, Tadic ve Szymanski'den 16 maçta 36 gole katkı

        Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de 3 isim performanslarıyla öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gol ve asist sayısında muhteşem bir istatistiğe imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 19:37 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:37
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        Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden ve zirvede yer alan Fenerbahçe'de yeni transferler adeta şov yapıyor...

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        Bu sezon oynadığı 16 maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski üçlüsü, hem futbolları hem de skora verdikleri katkıyla takımı sırtlıyor.

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        Sergilediği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen kaptan Dzeko, ligde ve Avrupa'da 8 gol, 7 asiste imza atarak 15 gole doğrudan katkıda bulundu.

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        Bir başka yeni transfer Szymanski ise 8 gol atıp, 4 de asist yaparak göz doldurdu.

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        Takımın ikinci kaptanı Dusan Tadic de 16 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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        Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü böylece, toplam 22 gol, 14 asistle 36 gole direkt katkı yaptı.

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        Eski oyuncular arasında en verimli isim ise İrfan Can Kahveci oldu. İlk haftalarda eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu daha sonra form tutarak 15 maçta 7 gol, 5 asist üretti.

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        Öte yandan bu sezon Fenerbahçe'de kaleciler hariç şans bulan 24 futbolcudan 18'i gol veya asist sevinci yaşadı.

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        Sarı lacivertlilerde sadece Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Miha Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres skora katkı yapamadı.

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        F.BAHÇE AVRUPA'DA EN İYİLER ARASINDA

        Bu arada Fenerbahçe bu sezon rakip ceza sahasında ortalama 38,4 kez topla buluşarak önemli bir istatistiğe imza attı.

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        Sarı-lacivertliler bu kategoride Avrupa'nın beş büyük liginde Bayern Münih ve Tottenham’dan sonra 3’üncü sırada yer aldı.

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