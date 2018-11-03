Chernomorets Odessa - Zorya Lugansk maçı heyecanı

Ukrayna Premier Lig maçında Chernomorets Odessa ile Zorya Lugansk, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:30. Maç öncesi Chernomorets Odessa 9 puanla 11. sırada, Zorya Lugansk 15 puanla 8. sırada bulunuyor. Chernomorets Odessa son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Zorya Lugansk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 569 kodlu maçı oynayanlar; Chernomorets Odessa galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Zorya Lugansk galibiyet oranı 0.00.

Chernomorets Odessa son hafta oynanan Vorskla-Naftohaz Poltava maçında 2-1 yenildi.

Zorya Lugansk, Dynamo Kyiv karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Chernomorets Odessa, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 9 gol yedi.

Zorya Lugansk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zorya Lugansk, 10 gol atarken 7 gol yedi.

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