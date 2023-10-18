Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen şüpheliler, uzun namlulu silahla ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile isabet etti.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Lüks bir otomobil ile gelen maskeli 4 şüphelinin ortalığı kolaçan ettikten sonra, uzun namlulu silah ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdığı anlar, ardından kaçtıkları sırada da ateş etmeye devam ettiği anlat güvenlik kameralarına yansıdı.