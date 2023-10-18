Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberleri: Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!

        Küçükçekmece'deki saldırı kamerada! Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana kurşun yağdırdılar

        İstanbul Küçükçekmece'de 4 kişi, taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Küçükçekmece'de 4 kişi uzun namlulu silahlarla restorana kurşun yağdırdı. Film sahnelerini aratmayan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        2

        DHA'da yer alan habere göre olay, dün abah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre 4 kişilik grup, lüks bir otomobille cadde üzerinde bulunan restorana geldi.

        3

        Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı.

        4

        ÇOK SAYIDA YERE KURŞUN İSABET ETTİ

        Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen şüpheliler, uzun namlulu silahla ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

        5

        Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile isabet etti.

        6

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Lüks bir otomobil ile gelen maskeli 4 şüphelinin ortalığı kolaçan ettikten sonra, uzun namlulu silah ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdığı anlar, ardından kaçtıkları sırada da ateş etmeye devam ettiği anlat güvenlik kameralarına yansıdı.

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        #son dakika
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Pentagon'dan Gazze'deki saldırıya ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki saldırıya ilişkin açıklama
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Biden'dan başsağlığı mesajı