Altın ve dolarda yeni zirveler Dün ABD'de beklenenden yüksek gelen perakende satışlar ve sanayi üretim verilerinin ardından ABD Hazine tahvili faizlerinde 17 yılın zirvesi görüldü. Dolar küresel olarak güçlendi. Düşük hacimli piyasada dolar/TL 28.20'nin üzerine tırmandı. Ardından 28 civarında dengelendi. Gazze'de hastanenin vurulmasıyla artan bölgesel çatışma riski altının ons fiyatının 1.942 dolara kadar çıkmasına yol açtı. Spot piyasada gram altın 1.746 lirayı gördü

Piyasalarda haftanın ilk 2 gününde İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların bölgede daha geniş çaplı bir savaşa dönüşmeyeceğine dair görüş ağırlık kazanmaya başlamıştı. Dün ise Gazze'de hastanenin vurulmasıyla bölgesel gerilim ihtimali fiyatlamalarda yeniden etkili olmaya başladı.

Geçen cuma 1932 dolara yükselen altının ons fiyatı dün 1.920 doların altını görmüştü. Dün gece yaşanan acı olayların ardından ise 'güvenli liman' kabul edilen altına talep yeniden yükseldi.

Altının ons fiyatı Asya piyasalarının açılmasının ardından 1.942 dolara kadar çıktı ardından 1.938 dolar civarında dengelendi. Bu esnada spot piyasada gram altın da 1.746 liraya çıkarak yeni zirvesini gördü.

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DOLARDAKİ YÜKSELİŞTE ABD VERİLERİ ETKİLİ OLDU

Düşük hacimli piyasada bir diğer tarihi zirve ise dolar/TL'de görüldü. Dolar/TL sabaha karlı 28.22 liraya kadar yükseldi. Ardından 27.98'e çekildi.

Dolardaki yükselişte dün açıklanan ABD verileri etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre ülkede perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.7 artarak 704,9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0.3 artması yönündeydi. Analistler, verilerin, yüksek fiyatlara ve borçlanma maliyetlerine rağmen tüketici harcamalarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Bunun yanında Fed de eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.3 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0.1 artması yönündeydi. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0.2 puan artışla yüzde 79.7 oldu. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranının yüzde 79.6 olması öngörülüyordu.

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FED'İN ARALIKTA FAİZ ARTIRIMINA GİTME İHTİMALİ

Bu veriler son 1 haftada Fed'den görece güvercin açıklamalar gelmesine rağmen, sene sonuna kadar 1 faiz artırımı gelebilmesi olasılığını artırdı. Fed'in 1 Kasım'daki toplantısında faizi sabit tutmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, 13 Aralık'taki yılın son toplantısından nasıl bir karar çıkacağına dair farklı görüşler yer alıyor. Piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı gelme ihtimali fiyatlamalarda etkili oluyor.

CME FedWatch Tool'da yer alan verilere göre dün açıklanan veriler öncesi Fed'in aralıkta faiz artırımına gitmesine yüzde 32 ihtimal veriliyordu. Verilerin ardından ise bu oran yüzde 38'e yükseldi.

ABD TAHVİL FAİZLERİ 17 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Söz konusu verilerin ardından ABD tahvil getirilerinde hızlı bir yükseliş yaşanması dolardaki yükselişte etkili oldu. ABD 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ABD ekonomisine ilişkin beklenenden 'olumlu' verilerin ardından yüzde 5.11'den yüzde 5.23'e kadar yükseldi. Böylece tahvil getirileri 17 yılın zirvesine ulaştı.

Analistler ABD tahvil faizlerindeki yükselişin normalde altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı yarattığını ancak Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar sebebiyle artan altın talebinin ons fiyatını yukarı çektiğini belirtti.