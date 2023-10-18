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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi | Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!

        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!

        Muğla'da, 49 yaşındaki Samet Bulut'u öldürüp, intihar süsü verdikleri suçlamasıyla yargılanan kızı 20 yaşındaki Ayşegül Bulut, eşi 49 yaşındaki Penbe Bulut ve kızının sevgilisi 30 yaşındaki Mehmet Karadağ için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, Ayşegül Bulut'un annesiyle plan yapıp, eylemi gerçekleştirdikleri, intihar izlenimi vermek için de Karadağ'ın da iştirakiyle Samet Bulut'a kimyasal ilaç verip, bayıldıktan sonra insülin kalemi kullanıp, hipoglisemi yaparak şuurunu kaybetmesine neden oldukları, ardından da ipi boynuna geçirdikleri belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:56
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        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
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        Muğla'da, Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ'ın (30) evinde, jandarma ekiplerince arama yapıldı.

        SEVGİLİSİNİN ADI KAĞITTA GEÇTİ

        Vahşice öldürülen Samet Bulut.
        Vahşice öldürülen Samet Bulut.

        DHA'da yer alan habere göre Bozarmut Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada Karadağ'a ait bir evrakta Ayşegül Bulut'un adı geçince, dosya kapsamında araştırma yapıldı. Bunun üzerine jandarma, 16 Mart'ta Ayşegül Bulut'u gözaltına aldı. Bulut'un jandarma sorgusunda, şüpheli davranışları dikkati çekince, soruşturma genişletildi.

        ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

        Mehmet Karadağ.
        Mehmet Karadağ.

        Soruşturma kapsamında Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'un 25 Şubat 2022'de intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi.

        ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

        Ayşegül Bulut.
        Ayşegül Bulut.

        Bu kez jandarma, Ayşegül Bulut ile erkek arkadaşı Mehmet Karadağ'ı çapraz sorguya aldı. İkili, Samet Bulut'u öldürdüklerini ve ardından intihar izlenimi verdiklerini itiraf etti. Soruşturma kapsamında anne Penbe Bulut da gözaltına alındı. Ayşegül Bulut ile 'dolandırıcılık' suçundan cezaevinde bulunan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ANNESİ İLE ÖLDÜRME PLANI YAPMIŞ

        Soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'a ait zeytinyağlarını Mehmet Karadağ'a verdiği belirtildi. Samet Bulut'un 'dolandırıcılık' suçundan şikayette bulunacağını söylemesi üzerine; Ayşegül Bulut'un annesiyle babasını öldürmek amacıyla plan yaparak tasarladıkları, planı eyleme döktüklerine iddianamede yer verildi.

        İP VE İNSÜLİN KALEMİNİ TÜLBENT İLE TAŞIMIŞ

        İddianamede, Mehmet Karadağ'ın Samet Bulut'un işe gidiş saatine yakın bir zamanda, servise bineceği yerin karşısında kullanılmayan evin ardiye kısmında ellerinde lateks eldiven ve siyah kıyafetler ile beklemeye başladığı, Penbe Bulut'un bulaşık yıkama bahanesi ile evde bulunduğu belirtildi. Ayşegül Bulut'un da ip, insülin kalemi ve plastik sandalyeyi tülbent ile tutarak olayın gerçekleştiği yere getirdiği iddianamede anlatıldı.

        KİMYASAL MADDE İLE BAYILTMIŞLAR

        İddianamede, Karadağ'ın kimyasal madde ile Samet Bulut'u bayılttığı, ardından insülin kalemine iğneyi takarak kıyafetleri üzerinden enjekte ederek hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybetmesine neden olduğu, ardından da ipi boynuna geçirip, sabitlediği kaydedildi. Karadağ'ın ardından da Ayşegül Bulut ve annesi Penbe Bulut'la ipi demir profilden geçirerek, Samet Bulut'un ayaklarının yerden teması kesilinceye kadar yükselmesini sağlayarak, düğüm attıkları da vurgulandı.

        Samet Bulut'un 85 kilo olması nedeniyle Mehmet Karadağ'ın eylemleri tek başına gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna da dikkat çekildi. Karadağ'ın ipin fazlalık kısmını kestiği çakıyı öldürdükleri Bulut'un ellerine sürerek delilleri kararttığı da iddianamede yer aldı.

        3'ÜNE DE AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        İddianamede Ayşegül Bulut ve Penbe Bulut için 'eylemlerin iştirak halinde tasarlayarak bir suçu gizlemek', 'başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme', ayrıca 'üst soya-eşe karşı kasten öldürme' suçlarını oluşturmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Karadağ'a ise 'suça iştirak', 'azmettirme', 'yardım etme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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