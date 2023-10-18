BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM | Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu? baraj doluluk İSKİ tarafından açıklandı - 18 Ekim itibariyle baraj doluluk oranı

BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM | Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu? baraj doluluk İSKİ tarafından açıklandı - 18 Ekim itibariyle baraj doluluk oranı

Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu? Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi. İstanbul'da, 5 günlük yağışın ardındansa doluluk oranı yeniden düştü. Dün, yüzde 21.29 olarak ölçülen doluluk oranı, İstanbul'un aldığı yağışa rağmen bu sabah yüzde 21.23 olarak verilere yansıdı

Habertürk Giriş: 18.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:23 facebook

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