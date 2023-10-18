Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi. İstanbul'da, 5 günlük yağışın ardındansa doluluk oranı yeniden düştü. Dün, yüzde 21.29 olarak ölçülen doluluk oranı, İstanbul'un aldığı yağışa rağmen bu sabah yüzde 21.23 olarak verilere yansıdı
Giriş: 18.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:23
İstanbul'a dün inen sağanak yağışın ardından İSKİ, bu sabah, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranını açıkladı.
YÜZDE 21.23'E GERİLEDİ
Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. Dün yüzde 21.29 olarak ölçülen doluluk oranının İSKİ tarafından yapılan açıklamada yüzde 21.23'e düştüğü görüldü.
SU TASARRUFU ÇAĞRISI
Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.