Chia tohumları (salvia hispanica), son yılların en popüler sağlıklı besinlerinden biri haline gelmiştir. Sindirilmesi kolay ve tariflere kolayca eklenebilen çok yönlü bir bileşendir. Küçük boyutlarına rağmen, chia tohumları önemli besinlerle doludur. Antioksidanlar bakımından zengin, omega-3 yağ asitleri için mükemmel bir kaynaktır ve lif, demir ve kalsiyum sağlarlar.

Omega-3 yağ asitleri, kalp krizi ve felce karşı koruyan "iyi" kolesterol olan HDL kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur.

Chia tohumlarının yararları arasında sağlıklı bir cilt, yaşlanma belirtilerinin azaltılması, kalp, sindirim sisteminin desteklenmesi, daha güçlü kemikler, kaslar ve daha fazlası bulunmaktadır.

Yaklaşık 2 yemek kaşığı chia tohumu 139 kalori, 4 gram protein, 9 gram yağ, 12 gram karbonhidrat ve 11 gram lif, artı vitamin ve mineral içerir.

CHIA TOHUMU NEDİR?

Chia tohumları, Salvia Hispanica bitkisinden elde edilen minik siyah tohumlardır. Salvia Hispanica, nane ailesine ait çiçekli bitki türüdür ve orta ve güney Meksika ile Guatemala’da yetişir. Aztekler tarafından ekildiği kanıtlanmıştır. Chia, Maya dilinde "güç" anlamına gelirdi ve bu bitkinin tohumları "koşucuların yemekleri" olarak bilinirdi. çünkü koşucular ve savaşçılar uzun mesafeler alırken veya savaş sırasında “yakıt” olarak bu tohumları tüketirlerdi.

CHİA TOHUMU ZAYIFLATIR MI?

Chia tohumları en yüksek bitki bazlı protein kaynakları arasında yer alır. Bu süper tohumun, kaslardaki yağı yakmaya, yağ yakmaya ve kan şekeri düzeylerini dengelemek için tüketilmesinin başka bir nedenidir. Chia tohumları, egzersiz yaparken kaybolan besinlerin bazılarının yerini alır. Kalsiyum, fosfor, magnezyum, manganez, bakır, çinko, demir ve niasin gibi önemli mineraller açısından zengindir. Chia tohumlarını benzersiz kılan özelliklerden biri de, suda kendi ağırlığının 10 katını absorbe edebilmeleridir. Bu nedenle, chia tohumları hidrasyonu uzatabilir ve elektrolitlerin besin emilimini artırabilir. Bu aynı zamanda sindirimi yavaşlatır ve sizi daha uzun süre tok tutar ve şeker isteğinizi azaltır. Çia tohumları çinko bakımından da yüksek olduğundan, vücut leptini artırmaya yardımcı olurlar. Leptin, vücudunuzun enerji seviyenizi düzenleyen anahtar bir hormondur. Şekle girmek istiyorsanız, dayanıklılığınızı artırmak için chiayı beslenme kaynağı haline getirin.

CHIA TOHUMUNUN FAYDALARI

Chia tohumlarının bazı faydaları şunlardır:

Cilt ve yaşlanma

Meksikalı araştırmacılar, chia tohumlarının daha önce bildirilenlerden neredeyse iki kat daha yüksek doğal fenolik (antioksidan) konsantrasyonuna sahip olduğunu ortaya çıkardı ve antioksidan aktivitenin serbest radikal aktivitesinin yüzde 70'ine kadarını durdurduğu gösterildi. Bu araştırma, chia tohumlarının yüksek antioksidan gıdalardan biri olduğunu kanıtlamaktadır. Antioksidanlar, cildin onarım sistemlerini hızlandırır ve daha fazla hasarı önler. Chia tohumlarının alınması iltihap ve serbest radikal hasarı nedeniyle erken yaşlanmayı önleyebilir.

Sindirim sağlığı

Chia, süper-yüksek lif oranına sahiptir. İki yemek kaşığı chia tohumunda yaklaşık 11 gram lif bulunur. Amerikan Diyetetik Derneği'ne göre, bir porsiyon chia tohumu günlük önerilen lif alımını sağlayabilir. Vücudunuzun insülin seviyelerini dengelemesi için lif gereklidir. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, keten ve chia gibi tohumlar, yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağları nedeniyle doğal bir kan şekeri dengeleyicisi olabilir.

Chia tohumlarının yüksek lif içermesi bağırsakların düzenlenmesi ve sağlıklı dışkı için fayda sağlar. Chia tohumlarındaki zengin lif içeriği, insanların çok daha enerjik hissetmelerine yardımcı olur, çünkü önemli miktarda su emer ve yenildiğinde midede hemen genişler. Ayrıca tüketildiğinde, chia tohumları midede jelatin benzeri bir madde oluşturur. Bu jel oluşturucu etki, chia tohumlarındaki çözünebilir liflerden kaynaklanır ve bağırsaktaki probiyotiklerin büyümesini destekleyen bir prebiyotik olarak çalışabilir.

Kalp sağlığı

Chia tohumlarının enflamasyonu tersine çevirme, kolesterolü ayarlama ve tansiyonu düşürme yeteneği, kalp sağlığı açısından son derece faydalıdır. Ayrıca, oksidatif stresin tersine çevrilmesiyle, bir kişinin düzenli olarak chia tohumlarını tüketirken ateroskleroz geliştirmesi daha az olasıdır. Chia tohumunda (salvia hispanica) linoleik asit yüksektir. Bu, vücudun yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerini emmesine yardımcı olan bir yağ asididir. Böyle küçük bir tohum için, sağlıklı yağlar açısından oldukça yüksektir ve somondan daha fazla omega-3'lere sahiptir. Omega-3'ler kan basıncını, kötü kolesterolü ve enflamasyonu azaltarak kalbi korumak için çalışır. Enflamasyon kan damarlarına baskı yapabilir ve kalp hastalığına neden olabilir. Böylece chia tohumlarını yiyerek, omega-3'ler sayesinde kalbinizi güçlendirebilir ve koruyabilirsiniz.

Güçlü kemikler

İki yemek kaşığı Chia tohumu, önerilen günlük kalsiyum miktarının yaklaşık% 18'ine sahiptir. Kalsiyum kemik sağlığında temeldir ve kemik gücünü ve kütlesini korumaya yardımcı olur. Chia ayrıca kemik sağlığı için başka bir önemli besin olan bor içerir. Bor, kemiklerin ve kasların sağlıklı gelişimi için kalsiyum, magnezyum, manganez ve fosforun metabolize edilmesine yardımcı olur.

Meme ve servikal kanser ile mücadele

Chia tohumları, bir omega-3 yağ asidi olan alfa lipoik asit (veya ALA) bakımından zengindir. 2013 yılında Moleküler Biyokimya Dergisi, ALA'nın hem meme hem de servikal kanserlerde, kanser hücrelerinin büyümesini sınırlandırdığını bulmuştur. Böylece, chia tohumlarını kanserle mücadele eden gıdalardan biri olarak tüketebilirsiniz.

Sağlıklı bir beyin destekleyicisi

Chia tohumlarındaki ALA gibi esansiyel yağ asitleri, vücudunuz bunları kendi başlarına üretemediği için diyetinizde tüketmek gereklidir. Chia tohumlarını tüketmek, ruh sağlığı ve beyindeki (serotonin ve dopamin gibi) nörotransmiterlerin seviyesini desteklemeye ve beyin hücrelerine daha fazla enerji sağlamaya yardımcı olabilir.

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