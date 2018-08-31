Chojniczanka Chojnice - Katowice maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig maçında Chojniczanka Chojnice ile Katowice, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Chojniczanka Chojnice 10 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Katowice 7 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Chojniczanka Chojnice, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Katowice, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 466. İddaa'da Chojniczanka Chojnice kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Katowice kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Chojniczanka Chojnice son hafta oynanan Bytovia Bytow maçında 4-0 kazandı.

Katowice ise Bogdanka Leczna karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chojniczanka Chojnice, 10 gol attı ve 6 gol yedi.

Katowice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Katowice, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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