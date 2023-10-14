Dursun Özbek'ten flaş sözler: Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorlar!

2 Şurada Paylaş!









"BEKLENTİMİZ 2 MİLYAR TL CİVARINA GELDİ"

Mecidiyeköy projesiyle elde edilen geliri açıklayan Özbek, "Bugüne kadar yapılan satışlar çerçevesinde nakit stoğu oluştu. Florya’daki araziyi alırken, kredite edecek bankaya şöyle taahhütte bulunduk; 18 aylık süre zarfında Mecidiyeköy’deki rezidanslarında satışlarla öderiz dedik. Benim ve Erden kardeşimin teminat olarak imzalarını istediler. Zerre düşünmedik, ikimizde bu imzayı verdik. Geçen hafta buradan yapılan satışlardan nakit kısmından 898 milyon TL, Florya arazisinin satın alınması için kullanılan kredinin karşılığı olarak ödeme yapıldı. Geride kalanı kasamızdan da tamamlayarak 1 milyar 85 milyon TL’nin tamamını geçen hafta ödedik. Mevcut satışlar sonrasında 486 milyon TL çek ve senet kasamızda var. 898 milyon TL ödeme yapıldı. 846 milyon TL de elimizde satılabilecek burada mevcut dairemiz var. 2 milyar TL’nin üzerinde satışa gidiyor. Ödemenin içinde yaklaşık 200 milyon TL yapmış olduğumuz sermaye atışından pay var. Bu projeden 1.5 milyar TL hasılat bekliyorduk. Buradan beklentimiz 2 milyar TL civarına geldi. Emeği olanlara teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın birlikte olduğu zaman, barış ikliminde çalıştığı zaman başarılı olacağının en büyük kanıtı budur" şeklinde konuştu.