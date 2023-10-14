'Güldür Güldür Show', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de 11'inci sezonuna başlıyor

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Ali Sunal... Her eve girdiğimizde o ailenin böyle neşeli bir akrabası; devamlı moral veren, keyif veren, o aileyi yüksek tutan yakın bir arkadaşı gibi olmayı hedefledik. Bu hikâyeler öyle yazıldı, bu proje öyle tasarlandı. Buraya gelen oyuncuların kamera önünde ve kamera arkasında hep böyle birbirini yükseltme çabası var yani bir ekip olma ruhuyla geliniyor. İnsanların da ailesine bizi dâhil ettiğini görüyoruz.

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Doğa Rutkay... Seyirciler bizi öyle benimsemişler ki aynı ortak kaygılarda buluşup aynı ortak durumlara birlikte gülüyoruz. O samimiyetle bizleri bağrına basmış izleyici. Bu işin sırrı ise evlerin bir parçası olmuşuz ve yediden yetmişe herkes kendinden bir şey bulabiliyor.