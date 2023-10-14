İtalya'da gündem Vincenzo Montella! "İmparator olmak istiyor"

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'Burada her şey farklı, günde beş vakit namaz kılıyoruz ve bu hoşuma gidiyor, bu inanmak demektir.' 49 yaşındaki Teknik Direktör Montella, Türk futbolunun yeni imparatoru olmak istiyor. Taraftarlara duyurduğu, yepyeni Türkiye'sinde, Zeki Çelik, Juventus'un genç oyuncusu Kenan Yıldız ve Çalhanoğlu var.

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Real Madrid'in iyileşme dönemindeki oyuncusu Arda Güler... Ancak İtalyan çalıştırıcının Adana'da yetiştirdiği, şu anda Leicester City'de hızlı kanat oyuncusu olan Yunus Akgün var ki onu çok seviyor. Bu arada Vincenzo Montella'nın tecrübeli santrfor Cenk Tosun'a onu taklit etmesi için ilham vermesi gerekecek.

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Orta sahada ise Benfica'nın Enzo Fernandez'in yerini devralması için 30 milyon ödediği Orkun Kökçü var; savunmada Merih Demiral, 25 yaşında Suudi futbolunun pençesine düşmesine rağmen İtalya Serie A'da olduğu gibi uluslararası alanda da oldukça fazla deneyime sahip."

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