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        Haberler Magazin Tanyeli, Küba'da ameliyat olacak

        Tanyeli, Küba'da ameliyat olacak

        Bir süredir Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin Türkiye'deki tedavisi tamamlandı. Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'ya gidecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:45
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        Küba'da ameliyat olacak
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        Oryantal Tanyeli, geçtiğimiz aylarda Pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Tedavisine hemen başlanan Tanyeli, bu süre içinde İtalya ve Fransa'da düzenlenen defile organizasyonlarında podyuma çıkarak moralinin yerinde olduğunu gözler önüne serdi. Tanyeli, her defasında hastalığını yenerek hayata tutunacağını söyledi.

        Tanyeli'nin Prof. Dr. Bilgi Baca’nın uyguladığı tedavisi tamamlandı. Tanyeli, ameliyatı için Küba’ya karar verdi. Önümüzdeki hafta tedavisine devam etmek için Küba’ya gidecek olan Tanyeli, moralinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

        Ayşe Yıldız - Prof. Dr. Bilgi Baca - Tanyeli

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        #Tanyeli
        #küba
        #kanser
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