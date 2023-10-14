Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı? Kocaeli'nde, bu yıl 13´üncüsü düzenlenen kitap fuarında söyleşiye katılan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, dolunay olduğu gecelerde suç oranlarının arttığına ilişkin iddialara karşı çıkarak, "Polis öğrencilerim var, onlara dolunayda suçun artıp artmadığını soruyorum. Hepsi arttığını söylüyor ama istatistiklerde böyle bir şey hiçbir yerde yok. Dolunay var diye hiçbir polis birimi devriye sayısını artırmaz. Hiç korkmadan dolunayda dışarı çıkın. Rahat rahat gezin" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:32 facebook

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