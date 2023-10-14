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        Haberler Gündem 3. Sayfa Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı? - En son haberler

        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?

        Kocaeli'nde, bu yıl 13´üncüsü düzenlenen kitap fuarında söyleşiye katılan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, dolunay olduğu gecelerde suç oranlarının arttığına ilişkin iddialara karşı çıkarak, "Polis öğrencilerim var, onlara dolunayda suçun artıp artmadığını soruyorum. Hepsi arttığını söylüyor ama istatistiklerde böyle bir şey hiçbir yerde yok. Dolunay var diye hiçbir polis birimi devriye sayısını artırmaz. Hiç korkmadan dolunayda dışarı çıkın. Rahat rahat gezin" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:32
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        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
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        Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, 13´üncü Kocaeli Kitap Fuarı´nda `Dolunayda Suç Artar mı?´ konulu söyleşiye katıldı.

        DOLUNAY-SUÇ İLİŞKİSİNİ ANLATTI

        DHA'da yer alan habere göre Türkiye'de olay yeri inceleme, kriminal laboratuvarların gelişmesi ve DNA delillerine katkısı nedeniyle yılın bilim insanı ödülüne layık görülen akademisyen ve yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, `Dolunayda Suç Artar mı?´ konulu söyleşide bilimsel verilerle dolunay-suç ilişkisini anlattı.

        Dolunayın çeşitli efsanelere konu olduğunu belirten Atasoy, "Bilim insanları yüzyıllardır gökyüzünün insanları etkilediğini söylemektedir. Hipokrat, yıldızların evresini bilmeyen hasta bakmasın demiştir. Yine bilim adamları ayın evrelerinin suç oranını artırıp artırmadığı konusunda ikiye bölünmüştür. Öte yandan dolunay deyince kurt adam efsanesi de tüm dünyayı sarmış. Kurt adamların bir takım mahlukatların ortaya çıktığı savunulmuştur.

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        "POLİS ÖĞRENCİLERİM ARTTIĞINI SÖYLÜYOR"

        Polis öğrencilerim var, onlara dolunayda suçun artıp artmadığını soruyorum. Hepsi arttığını söylüyor ama istatistiklerde böyle bir şey hiçbir yerde yok.

        "KORKMADAN DIŞARI ÇIKIN"

        Dolunay var diye hiçbir polis birimi devriye sayısını artırmaz. Hiç korkmadan dolunayda dışarı çıkın. Rahat rahat gezin" diye konuştu.

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        #Dolunay ve suç
        #Son dakika haberler
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