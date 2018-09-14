Chongqing Lifan - Henan Jianye maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Chongqing Lifan, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Henan Jianye takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. 17 puanlı Chongqing Lifan 15. sırada bulunuyor, Henan Jianye 19 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Chongqing Lifan, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Henan Jianye, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 324 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chongqing Lifan kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.30, Henan Jianye sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Chongqing Lifan son haftadaki Shenzhen Phoenix müsabasında 0-2 yenildi.

Henan Jianye ise Tianjin Teda maçında 1-0 yenildi.

Chongqing Lifan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Chongqing Lifan, kendi sahasında 15 gol attı, 18 gol yedi.

Henan Jianye ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Henan Jianye, 10 gol atarken 17 gol yedi.

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