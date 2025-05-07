CHP, bomba ihbarını yalanladı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Bazı basın yayın organlarında geçen “Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı” şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor. Akşam saat 20.30’da millet iradesine sahip çıkmak için Beyazıt Meydanı’ndayız." açıklamasında bulundu.

Bazı basın yayın organlarında geçen “Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı” şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.



Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor.



Akşam saat 20.30’da millet iradesine sahip çıkmak… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 7, 2025