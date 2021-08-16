CHP'den Afganistan çağrısı

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afganistan, İran ve Türkiye'nin aynı jeostratejik fay hattında olduğunu belirterek, "Afganistan'daki kırılma tüm bölgeyi etkileyecektir. Bu konu milli bir mesele olarak ele alınmalı, bir kişinin iki dudağı arasına bırakılmamalıdır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Öztrak, Türkiye'nin peş peşe gelen doğal afetlerle sarsıldığını, Bartın, Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'taki yıkımın çok büyük olduğunu belirtti.

Can kayıplarının arttığını ve hala haber alınamayan onlarca vatandaş olduğunu dile getiren Öztrak, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Selin hemen ardından, CHP genel başkan yardımcılarının, grup başkanvekillerinin, milletvekillerinin felaket bölgesine intikal ettiklerini aktaran Öztrak, hafta sonu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile belediye başkanlarının bölgede incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Öztrak, 11 CHP'li büyükşehir belediyesi ve diğer tüm ilçe belediyelerinin felaket bölgesindeki yaraları sarmak için canla başla çalıştığını, belediyelerin, sel afetini yaşayan illere 479 personel, 193 iş makinesi ve 108 hizmet aracı olmak üzere toplam 301 araçla destek verdiğini kaydetti.

Belediyelerin 40 tır dolusu içme suyu ve 15 bin gıda kolisiyle bölgedeki afetzede vatandaşlara destek olduğunu anlatan Öztrak, mobil mutfak tırları, mobil şarj üniteleri, 15 jeneratör, 7 tır hijyen malzemesinin bölgeye intikal ettirildiğini, yeni yardımların da yolda olduğunu ifade etti.

Hükümetin milletin dayanışma duygusunu "istismar" ettiğini iddia eden Öztrak, "15 Temmuz'dan bu yana yaşadığımız her felakette, Erdoğan'ın yaptığı ilk iş millete IBAN numarası göndermek. Daha kayıplarımızın boyutunu öğrenemeden, acımızla yüzleşemeden, felaketlerin sabahında IBAN numarasıyla yüzleşiyoruz." dedi.

Öztrak, "20 yılda milletimizden 2 trilyon 311 milyar dolar vergi topladılar. Dış borç, iç borç, özelleştirmeler dahil, 2,5 trilyon dolar harcadılar. Kendilerinden önceki 79 yılda kullanılan kaynağın neredeyse 4 katını 19 yılda kullandılar ama her felakette millete IBAN numarası atmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Hükümetin milletten topladığı paraların ve aldığı verginin hesabını vermediğini öne süren Öztrak, hükümetin yardım toplama konusunda sicilinin bozuk olduğunu, milletin artık hükümete güvenmediğini savundu.

Yaşanan son ekolojik felaketlerin doğaya karşı işlenen suçların bedelinin çok ağır olduğunu gösterdiğini belirten Faik Öztrak, "İklim değişikliği artık bir risk değil, kapımızdaki en ciddi tehditlerden biri. Bu nedenle doğa ile uyum içinde yaşamayı amaçlayan politikaları hızla geliştirmek zorundayız." dedi.

"ESAS OLAN BU DEVLETİN BEKASIDIR"

Türkiye'nin sınırlarında da "insan seli" felaketiyle boğuştuğunu ve büyük bir tuzakla karşı karşıya olduğunu söyleyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 5 milyon Suriyeli var. Bunun üstüne bir de Afgan göçüne seyirci kalınması Erdoğan şahsım hükümetinin milletimizi bir kere daha sırtından hançerlemesi olur. Esas olan bu devletin bekasıdır, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğidir. Ülkemizin demografik yapısına, göz göre göre zaman ayarlı kitlesel imha silahı yerleştirilmektedir.

Afganlar Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra Türkiye'ye akın akın zaten gelmeye başladı. Arada 2 bin 500 kilometre var. Koskoca bir İran devleti var ancak gelenler öyle düzensiz gelmiyor. Gayet düzenli, planlı, organize bir şekilde Erdoğan'ın altına imza attığı bir operasyonla geliyor. Erdoğan, milletimizin huzuruna çıkmalıdır. Haziran ortasında, kapalı kapılar ardında yanına Dışişlerinden bir görevli dahi almadan Biden ile yaptığı pazarlığın detaylarını millete açıklamalıdır."

"Erdoğan Türkiye'ye kurulan bu tuzağa nasıl razı olmuştur?" sorusunu yönelten Öztrak, "Muhataplarımız şunu bilsin ki kapalı kapılar ardında Erdoğan'ın verdiği sözler Erdoğan'ı bağlar. TBMM onayından geçmemiş hiçbir anlaşma, Türkiye Cumhuriyetini bağlamaz. Herkes bu açık gerçeğe göre ayağını denk alsın. Planlarını ona göre yapsın." şeklinde konuştu.

"BÖLGEMİZDE YENİ BİR KAOSUN KAPILARI ARALANMIŞTIR"

CHP Sözcüsü Öztrak, dün Afganistan'da çok büyük bir kaos yaşandığını, 300 bin kişilik modern silahlarla donatılmış Afgan ordusunun birkaç hafta içinde silahlarını bırakarak dağıldığını, 75 bin kişilik Taliban milislerinin ülkenin tamamını ele geçirdiğini ifade etti.

Kabil'in Taliban'ın eline geçtiğini, Afganistan Cumhurbaşkanının ülkesini terk edip Tacikistan'a kaçtığını dile getiren Öztrak, "Taliban Türk askerlerinin ayrılması için 1 Eylül'e kadar süre verdi. Bu koşullar altında Afganistan'daki Mehmetçiğimiz derhal ait olduğu yere, ülkemize ve sınırlarımızın müdafaasına dönmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'da egemen güçlerin taşeronluğunu kapmak için Taliban ile zemin yokladığını iddia eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Son kez uyarıyoruz. Afganistan'da Mehmetçiğimizin ayağına değecek en ufak taştan bizzat siz sorumlu olursunuz. Bölgemizde yeni bir kaosun kapıları aralanmıştır. Afganistan-İran-Türkiye aynı jeostratejik fay hattındadır. Afganistan'daki kırılma tüm bölgeyi etkileyecektir. Bu konu milli bir mesele olarak ele alınmalı, bir kişinin iki dudağı arasına bırakılmamalıdır."

"VELİLER OKULLARIN EYLÜLDE AÇILIP AÇILMAYACAĞINI MERAK EDİYOR"

Kovid-19 salgınında vaka ve vefat sayılarının arttığını ifade eden Öztrak, okulların açılmasına, planlanan yüz yüze eğitime başlangıç tarihine 15 gün kaldığını, salgının yine kontrolden çıktığını kaydetti.

Faik Öztrak, toplumsal bağışıklık için toplumun en az yüzde 70'inin iki doz aşılanması gerektiğini, Türkiye'de tam doz aşı olanların oranının hala yüzde 40 civarında olduğunu aktardı.

Aşıdaki başarısızlığın arkasında yanlış yönetim olduğunu iddia eden Öztrak, daha önce 2 Sinovac, 1 Biontech aşısı yaptıranlara sabah 4. doz Biontech aşıları tanımlandığını, daha sonra 4. doz aşıların iptal edildiğini söyledi. Öztrak, milletin sağlığı konusundaki bu kararları kimin aldığını sordu.

Velilerin okulların eylülde açılıp, açılmayacağını merak ettiğini ifade eden Öztrak, Türkiye'nin, salgında okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri olduğunu savundu.

Öztrak, 1,5 sene okuldan uzak kalmanın gençlerin eğitimine ve öğrenimine büyük zarar verdiğini belirterek, okulların daha fazla kapalı kalmasına artık ülkenin tahammülünün olmadığını kaydetti.

"HAKSIZLIĞA UĞRAYAN HERKESİN HAKKINI SAVUNDUK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ Partili Aytun Çıray 'HDP, PKK üzerinden şeytanlaştırılıyor' demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 'Selahattin Demirtaş neden hapiste?' diye sordu. Millet İttifakı'ndan gelen HDP'ye yönelik bu mesajlar için bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Biz (hak, hukuk, adalet) diyerek, Ankara'dan İstanbul'a yürümüş bir partiyiz. Biz iktidar-muhalefet demeden haksızlığa uğrayan, herkesin hakkını, hukukunu bugüne kadar savunduk, savunmaya devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı, bu ülkede kim haksızlığa uğrarsa onun hakkını aramaya kararlıdır. Yüksek Seçim Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanlığı seçimine giren bir kişinin daha sonra Anayasa Mahkemesi kararlarına da rağmen hapiste tutulmasının nedenini Erdoğan'a sormak gerekir. Bize değil."

Öztrak, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın her söylediğini emir-komuta zinciri içinde yerine getiriyor' açıklamalarına MHP'den tepki geldi. MHP Genel Sekreteri, Kılıçdaroğlu'nu ülkenin iç huzurunu baltalamakla suçladı. Bu açıklamalara nasıl bir yorum yaparsınız?" sorusuna, "Genel Başkanımız doğruyu söylemiştir. Ülkenin iç huzurunu baltalayan Erdoğan'ın emir komutasında Bahçeli'nin ta kendisidir, Cumhur İttifakı'dır. Ülkeyi kutuplaştıran, ayrıştıran, parçalayan Cumhur İttifakı onun büyük ve küçük ortakları ve bunun içindeki emir komuta zinciridir." yanıtını verdi.